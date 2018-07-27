IAAF вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики‍

СЕГОДНЯ 21:55 2018-07-27T21:55:29+03:00

Наши спортсмены будут вынуждены и дальше выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Соответствующее решение было принято советом IAAF в пятницу, 27 июля, на заседании в Буэнос-Айресе. Такое заявление сделал глава рабочей группы, занимающейся вопросом восстановления членства ВФЛА, Руне Андерсен.

"Совет единогласно проголосовал за то, что ВФЛА в настоящее время не может быть восстановлена. На последнем заседании совета в марте рабочая группа выразила разочарование относительно слабых усилий, которые предпринимала российская сторона". - сказал норвежец.

По его словам, ранее нашу страну уже предупреждали, что подобная тенденция может привести к окончательной дисквалификации ВФЛА из ассоциации, и вскоре после этого в вопросе выполнения условий восстановления наметились подвижки.

Андерсен заявил, что в отдельных случаях Россия сделала "даже больше, чем требовалось", однако этого все равно оказалось недостаточно, передает ТАСС.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года из-за громкого скандала с употреблением допинга. С того момента наши легкоатлеты могут участвовать в крупных международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для изменения ситуации Россия должна компенсировать IAAF все судебные издержки и другие расходы, признать выводы комиссии Макларена, восстановить РУСАДА, решить вопрос с временным отстранениям тренеров из-за нарушений антидопинговых правил и предоставить четкий план тестирования спортсменов.