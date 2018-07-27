Власти ФРГ заподозрили "русских хакеров" в кибератаке на телеканалы

СЕГОДНЯ 22:23 2018-07-27T22:23:48+03:00

Сообщается, что нападение на компьютеры компаний было совершено в начале июня этого года

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Правоохранительные органы Германии сообщили о совершении кибератаки на коммуникационные сети двух немецких телекомпаний - ZDF и WDR. Предполагается, что за этим нападением стоят "русские хакеры", якобы связанные с российскими спецслужбами, однако никаких доказательств этого не приводится.

Между тем, инцидент произошел еще в начале июня этого года. Атаке были подвержены около десяти компьютеров только в ZDF Der Spiegel. По данным сил безопасности ФРГ, нападение удалось отразить на ранней стадии, однако часть данных все равно могла быть похищена.

На данный момент главными подозреваемыми считаются члены группировки под названием Sandworm. В Федеральной службе безопасности США считают, что эти же злоумышленники могли быть причастны к кибератаке на сайт демократов, передает издание Der Spiegel.

Напомним, что еще весной в Соединенных Штатах опубликовали доклад, в котором говорилось о некой группировке хакеров из России, проводящей глобальные интернет-нападения на сетевое оборудование иностранных ведомств и интернет-провайдеров, передает сайт kp.ru.