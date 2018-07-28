2018-07-28T07:31:05+03:00
Общество

Причина смерти Владимира Войновича: писатель умер от сердечного приступа

Стала известна причина смерти писателя Владимира Войновича
Екатерина БОЛГОВА
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Писатель Владимир ВойновичПисатель Владимир ВойновичФото: Михаил ФРОЛОВ
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Причиной смерти Владимира Войновича стал сердечный приступ.

Напомним, в ночь на субботу, 28 июля, стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича. Он скончался на 86-м году жизни.

«Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела…», - написала на своей странице в Facebook его знакомая Юлия Песина.

По словам жены писателя Светланы Колесниченко, похороны Войновича, скорее всего, состоятся в понедельник.

«Владимир Николаевич скончался. С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», –– сказала Колесниченко, передает ТАСС.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас Душанбе). В 1980 года был выслан из СССР и лишен советского гражданства, жил в ФРГ и США. Через десять лет писатель вновь получил паспорт СССР и вернулся в Москву. В 2000 году он получил Государственную премию РФ за роман «Монументальная пропаганда». Является автором трилогии «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», антиутопии «Москва 2042», а также является автором текста песни «Четырнадцать минут до старта».

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