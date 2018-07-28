Умер писатель Владимир Войнович

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-28T03:24:37+03:00

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Умер поэт, драматург, сценарист, прозаик Владимир Войнович. Об этом в соцсетях сообщили знакомые литератора. По их данным , писатель скончался в ночь на 28 июля в возрасте 85 лет от сердечного приступа.

Информацию подтвердили агенству ТАСС в семье Войновича. Место и время прощания пока не известно.

Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде. Его отец был журналистом и редактором газет. Мать также работала в издательствавх, а после стала учителем математики.

Владимир Николаевич окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе, на стройке. Параллельно учился в аэроклубе и прыгал с парашютом. Первые стихи начал писать в армии, куда его призвали в 1951 году. После демобилизации в ноябре 1955 года он рпиехал в Керч, куда передрались его родители, и закончил десятый класс средней школы.

В начале августа 1956 года рванул в Москву, где дважды поступал в Литинститут, проучился полтора года на историческом факультете Педагогического института имени Н. К. Крупской (1957—1959), а затем поехал покорять целину в Казахстан. там он написал свою первую прозу.

В 1960 году вернулся в Москву и устроился редактором на радио и неожиданно стал известен всем. Знаменитым его сделала песня «Четырнадцать минут до старта», написанная на его стихи.Она очень полюбилась космонавтам, а однажды ее даже процитировал Никита Хрущев. После этого Войновича приняли в Союз писателей СССР.

В 1963 году он начал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», который отказывались издавать в Союзе. Долгое время книга перепечатывалась тайком в самиздате. В 1969 во Франкфурте-на-Майне опубликовали первую часть романа без разрешения Войновича, а в 1975 году вся книга целиком впервые вышла в Париже. Это и его активная правозащитная деятельность писателя стали причиной его конфликта с советской властью в лице КГБ.

В декабре 1980 года Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. Писатель жил в ФРГ и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

Через десять лет он снова получил паспорт Советского Союза и вернулся в Москву, где продолжил писать и заниматься защитой прав человека. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, а в 2003 году — письмо против войны в Чечне.

В феврале 2015 года написал открытое письмо президенту России с просьбой об освобождении Надежды Савченко.

По его произведениям сняты фильмы: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Шапка», «Два товарища» и другие.