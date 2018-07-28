Празднование 1030-летия Крещения Руси: патриарх Кирилл вознес в Кремле особую молитву
В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочел специальную молитву и помолился об умиротворении враждующих на Украине.
Во время молебна были помянуты правители, потрудившиеся на благо Церкви и за утверждение православия.
Литургию предстоятель Русской православной церкви совершает вместе с патриархом Александрийским Феодором на Соборной площади Кремля.
На площади собрались верующие, которые после окончания литургии они вместе с патриархом пройдут крестным ходом через Боровицкие ворота к памятнику святого Владимира, передает "Интерфакс".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси принимает участие президент РФ Владимир Путин, а также члены делегаций десяти поместных Православных церквей.
В полдень на колокольне Ивана Великого в Кремле раздастся колокольный звон, который подхватят все храмы Москвы, других городов России и за ее пределами.