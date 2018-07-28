2018-07-28T11:41:30+03:00
Общество

Празднование 1030-летия Крещения Руси: патриарх Кирилл вознес в Кремле особую молитву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также помолился об умиротворении враждующих на Украине
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочел специальную молитву и помолился об умиротворении враждующих на Украине.

Во время молебна были помянуты правители, потрудившиеся на благо Церкви и за утверждение православия.

Литургию предстоятель Русской православной церкви совершает вместе с патриархом Александрийским Феодором на Соборной площади Кремля.

На площади собрались верующие, которые после окончания литургии они вместе с патриархом пройдут крестным ходом через Боровицкие ворота к памятнику святого Владимира, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси принимает участие президент РФ Владимир Путин, а также члены делегаций десяти поместных Православных церквей.

В полдень на колокольне Ивана Великого в Кремле раздастся колокольный звон, который подхватят все храмы Москвы, других городов России и за ее пределами.

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