2018-07-28T10:05:04+03:00
Политика

Празднование 1030-летия Крещения Руси в Москве. Прямая онлайн-трансляция

Молебен проходит на Боровицком холме у памятника равноапостольному князю Владимиру [видеотрансляция]
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси. Вячеслав Прокофьев/ТАССВ Москве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В субботу, 28 июля, в Москве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси. Участие в них принимает президент России Владимир Путин.

Праздничное богослужение состоится на Соборной площади московского Кремля, а затем состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру и молебен на Боровицком холме.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в Москве.Сегодня отмечается 1030-летие Крещения Руси! В мероприятиях принимает участие Владимир Путин. Следите за празднованием вместе с нами.

Как сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, в полдень колокола зазвонят во всех храмах столицы и Московской области, начиная с колокольни Ивана Великого.

Затем к волне колокольного звона присоединяются и другие города и страны, где живут православные, - от Украины и Молдавии до стран западной Европы. В торжественных мероприятиях примут участие тысячи верующих, в том числе представители и главы Поместных Православных Церквей из разных государств. В Москву приедут представители 10 поместных православных церквей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Верующих, стремившихся в Киев, никто не смог остановить

Православные приезжали в Киев не только из многих украинских областей, но и из России и Белоруссии. Две автоколонны, следовавшие в столицу незалежной, были остановлены в Ровненской и Запорожской областях, «для проверки на наличие взрывчатых веществ». Разумеется, ничего найдено не было - и паломники смогли проследовать дальше (подробности)

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