Из Госдумы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров

СЕГОДНЯ 11:49 2018-07-28T12:29:45+03:00

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что принятие нормативного акта приведет к закрытию центров и появлению очередей на получение виз

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Из Госдумы отозвали проект закона об аккредитации визовых центров, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вместе с Морозовым будет добиваться законодательного оформления предложения о законодательном регулировании работы визовых центров.

"Так что - да, отзываем, но нет - не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии", - добавил Косачев.

Напомним, ранее Косачев и Морозов внесли в нижнюю палату российского парламента проект закона о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" (в части определения требований к визовым сервисным центрам).

Как сообщал сайт kp.ru, в Российском союзе туриндустрии заявили, что принятие нормативного акта приведет к закрытию центров и появлению очередей на получение виз. По данным РСТ, перечисленным в законопроекте требованиям не соответствует ни один из работающих в России визовых центров.