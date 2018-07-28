2018-07-28T13:18:19+03:00
Происшествия

В Японии из-за тайфуна «Джондари» отменили уже 377 авиарейсов

Ранее сообщалось об отмене 150 рейсов
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили уже 377 рейсов авиалинийВ Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили уже 377 рейсов авиалинийФото: REUTERS
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Из-за приближения мощного тайфуна "Джондари" к юго-восточному берегу Японии отменили уже 377 рейсов внутренних авиалиний.

Как передает телеканал NHK, паромное сообщение было также частично приостановлено, отменены несколько скоростных поездов. Большинство отмененных авиарейсов связывают Токио, Осаку, Нагой и Фукуоку на острове Кюсю.

Напомним, ранее сообщалось об отмене 150 авиарейсов. Тайфун "Джондари" движется из Тихого океана на северо-запад. В Японии ему присвоили номер 12. К утру субботы, 28 июля, стихия приблизилась к побережью в районе префектуры Тиба.

По прогнозам метеорологов, циклон направится на запад и ударит по региону Кансай. Этот район пострадал в начале июля от проливных дождей. В связи с этим не меньше 80 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться.

Сейчас скорость ветра в центре тайфуна составляет 35 метров в секунду, при порывах достигает 50 метров в секунду. Циклон направляется на северо-запад со скоростью 45 километров в час.

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