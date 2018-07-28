Совфед одобрил закон о повышении НДС до 20%

СЕГОДНЯ 14:07 2018-07-28T14:07:04+03:00

Закон также сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%

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В субботу, 28 июля, Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно документу, с 1 января 2019 года НДС будет повышен с нынешних 18% до 20%. Кроме того, закон сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30%.

Также сохраняются все действующие льготных ставки на НДС и возможность автопроизводителей получать вычеты на суммы этого налога, уплаченные при покупке товаров и услуг.

Закон продлевает действие нулевой ставки для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, в регионы Дальнего Востока и Калининградскую область до 2025 года. Действующая ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% сохраняется на постоянной основе, передает РИА Новости.

В настоящее время общая ставка страховых взносов составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о повышении НДС.