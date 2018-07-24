Госдума окончательно приняла закон о повышении НДС до 20%

СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-24T12:04:17+03:00

Ставка налога на добавленную стоимость будет увеличена с 2019 года

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Государственная дума одобрила законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Соответствующее решение было принято в ходе третьего и окончательного чтения документа.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что новая ставка НДС будет введена уже в 2019 году.

В этом же документе говорится о сохранении на постоянной основе уровня страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%. Изначально его планировалось повысить. Аналогичное решение было принято в отношение льготных ставок по НДС и права автопроизводителей на вычеты из сумм, уплаченных при приобретении товаров и услуг.

Также до 2025 года было продлено действие нулевой ставки НДС для осуществления пассажирских и грузовых авиаперевозок в Крым, Севастополь и в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия такой ставки при перелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

Кроме того, согласно закону, сохраняется действующая 22-процентная ставка взноса на обязательное пенсионное страхование и ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Для некоммерческих и благотворительных организаций продолжат действовать пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%). Решение остается в силе до 2025 года, и позже может быть пересмотрено, передает РИА Новости.