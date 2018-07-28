Специалисты "Уралвагонзавода" представили Минобороны новую версию модернизации танка Т-72

СЕГОДНЯ 16:24 2018-07-28T16:24:00+03:00

По словам заместителя гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслава Халитова, "легендарнейший танк-долгожитель не собирается заканчивать свою жизнь"

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Заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" по спецтехнике Вячеслав Халитов заявил, что специалисты корпорации представили Минобороны новую версию боевого танка Т-72.

"Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны", — сказал Халитов на пресс-брифинге перед открытием конкурса "Танковый биатлон".

Он не уточнил детали модернизация, но подчеркнул, что инженеры "не стоят на месте" и стараются повысить огневую мощь и другие боевые характеристики машины. Халитов добавил, что при создании новой модификации Т-72 будет проанализирован опыт соревнований по танковому биатлону.

"На соревнованиях танки эксплуатируются предельно жестко, в условиях плотной запыленности, высоких скоростей, достигающих 75 километров в час, повышенных температур... Такой опыт позволяет провести всестороннюю оценку техники, в том числе проверить ее боевую производительность — скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность", — подчеркнул замдиректора корпорации, передает ТАСС.

Напомним, ранее в субботу, 28 июля, на подмосковном полигоне Алабино стартовал шестой конкурс "Танковый биатлон".