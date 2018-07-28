2018-07-28T19:22:17+03:00
В мире

Премьер Венгрии назвал «примитивной» политику ЕС по отношению к России

По мнению Виктора Орбана, большинству европейских стран «было бы полезно» развивать двусторонние связи с РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: REUTERS
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в субботу, 28 июля, в румынском городе Бэиле Тушнад, где он принимает участие в работе Летнего университета, высказался об отношении Евросоюза к России. По его мнению, ЕС проводит по отношению к нашей стране «примитивную» политику.

Как заметил глава венгерского правительства, большинство стран ЕС не чувствуют, что РФ представляет для них угрозу. При этом Орбан подчеркнул, что этим государствам «было бы полезно» развивать двусторонние отношения с Москвой.

«Ясно, что балтийским странам и Польше были бы полезны дополнительные гарантии со стороны НАТО, со стороны ЕС, чтобы чувствовать себя в безопасности, но другим странам было бы полезно развитие двусторонних отношений с Россией», - цитирует премьера Венгрии румынское агентство Agerpres. При этом политик добавил, что Европе «нужна намного более дифференцированная, намного более определенная политика».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в том, что он применяет двойные стандарты к проекту «Северный поток - 2». Как заметил тогда министр, у Брюсселя нет никаких причин, чтобы препятствовать строительству газопровода.

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