СЕГОДНЯ 19:40 2018-07-28T19:40:25+03:00

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В субботу, 28 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада.

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 29 июля 2018 года, в День ВМФ, в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад», - говорится в подписанном главой нашего государства документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Также в указе российского лидера отмечается, что подготовкой и проведением смотра должны заниматься министерство обороны и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабмином. А содействовать им в этом президент поручил правительству Северной столицы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в это воскресенье. При этом в нем примут участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Кроме того, будет задействовано свыше 40 кораблей и катеров.

Кстати, помимо парада в Северной столице ожидается множество других торжественных мероприятий, организованных в честь Дня ВМФ. А кульминацией праздника станет салют.

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