2018-07-29T09:03:56+03:00
В мире

Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями

Рэпер Boonk Gang сообщил подписчикам, что был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: twitter.com/boonkgangФото: twitter.com/boonkgang
Изменить размер текста:

Американский рэпер и блогер Boonk Gang (настоящее имя - Джон Роберт Хилл Джуниор) был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями, о чем сам музыкант поспешил сообщить своим подписчикам в соцсетях.

В частности, рэпер опубликовал в Твиттер фото из больничной палаты, на котором видно, что у музыканта перевязана нога.

«Полчил два ранения, но я цел», - говорится в сообщении, сопровождающем фото.

Фото: twitter.com/boonkgang

Фото: twitter.com/boonkgang

Припомнив скандальное прошлое рэпера, некоторые пользователи заподозрили, что музыкант мог сам подстрелить себя, или же происшествие является очередным пиар-ходом. Впрочем, большинство подписчиков посочувствовали Book Gang и пожелали последнему скорейшего выздоровления.

Позже пострадавший рэпер разместил в Твиттер новое фото, на котором стоит на костылях, по всей видимости, уже выписавшись из больницы. Под ним Boonk Gang оповестил пользователей, что «ниггеры ловят пули каждый день», а сам он идет на поправку.

Фото: twitter.com/boonkgang

Фото: twitter.com/boonkgang

Как сообщал сайт «КП», ранее стало известно о гибели канадского рэпера Smoke Dawg, который стал жертвой перестрелки в Торонто.

В июне в Южной Флориде застрелили 20-летнего американского рэпера XXXTentacion. Покушение на исполнителя произошло возле местного мотосалона, музыкант получил несколько смертельных ранений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США
Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту