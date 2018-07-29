Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями

СЕГОДНЯ 09:03 2018-07-29T09:03:56+03:00

Рэпер Boonk Gang сообщил подписчикам, что был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями

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Американский рэпер и блогер Boonk Gang (настоящее имя - Джон Роберт Хилл Джуниор) был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями, о чем сам музыкант поспешил сообщить своим подписчикам в соцсетях.

В частности, рэпер опубликовал в Твиттер фото из больничной палаты, на котором видно, что у музыканта перевязана нога.

«Полчил два ранения, но я цел», - говорится в сообщении, сопровождающем фото.

Фото: twitter.com/boonkgang

Припомнив скандальное прошлое рэпера, некоторые пользователи заподозрили, что музыкант мог сам подстрелить себя, или же происшествие является очередным пиар-ходом. Впрочем, большинство подписчиков посочувствовали Book Gang и пожелали последнему скорейшего выздоровления.

Позже пострадавший рэпер разместил в Твиттер новое фото, на котором стоит на костылях, по всей видимости, уже выписавшись из больницы. Под ним Boonk Gang оповестил пользователей, что «ниггеры ловят пули каждый день», а сам он идет на поправку.

Фото: twitter.com/boonkgang

Как сообщал сайт «КП», ранее стало известно о гибели канадского рэпера Smoke Dawg, который стал жертвой перестрелки в Торонто.

В июне в Южной Флориде застрелили 20-летнего американского рэпера XXXTentacion. Покушение на исполнителя произошло возле местного мотосалона, музыкант получил несколько смертельных ранений.