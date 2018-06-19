2018-06-19T02:00:45+03:00
Звезды

Рэпер XXXTentacion скончался после покушения

Двое неизвестных напали на музыканта в Майами
Дарья ИВАШКИНА
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Рэпера XXXTentacionРэпера XXXTentacionФото: кадр с видео
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В ночь на вторник, 19 июня, появилась информация о смерти американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой). Как стало известно, 20-летний рэп-исполнитель скончался от ранений, полученных в результате покушения.

По данным СМИ, нападение на музыканта было совершено в американском городе Майами (штат Флорида). Двое мужчин в капюшонах, лица которых были скрыты под красными масками, ранили рэпера, когда тот выезжал из своего мотосалона. Затем же преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton с деньгами и скрылись с места происшествия на черном автомобиле Dodge Journey, сообщает TMZ со ссылкой на местных правоохранителей.

Кстати, стоит отметить, что погибший музыкант в последнее время находился под домашним арестом, так как ранее его заподозрили в домашнем насилии и запугивании свидетелей.

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