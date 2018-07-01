В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg

СЕГОДНЯ 15:48 2018-07-01T15:49:42+03:00

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В воскресенье, 1 июля, зарубежные СМИ сообщили о гибели 21-летнего канадского рэпера Smoke Dawg. По некоторым данным, он стал жертвой стрельбы, произошедшей в канадском Торонто.

Так, перестрелка случилась в минувшую субботу, 30 июня, в самом центре города - в районе Энтертейнмент Дистрикт. По данным местной полиции, в результате инцидента ранения получили три человека: двое мужчин и одна женщина. Все они были срочно госпитализированы. При этом один из пострадавших вскоре скончался в больнице от полученных ранений: предположительно, этим пострадавшим и был Smoke Dawg. Что касается подозреваемых в стрельбе, то им удалось скрыться, пишет The Independent.

Стоит отметить, что друзья рэпера уже приносят в соцсетях свои соболезнования в связи с его кончиной.

Кстати, напомним, недавно стало известно о смерти американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя - Джасей ДуэйнОнфрой). Как сообщал сайт kp.ru, 20-летний рэп-исполнитель скончался от ранений, полученных в результате покушения. Причем в тот же день в перестрелке погиб еще один рэпер: Джимми Уопо доставили в критическом состоянии в больницу, где он скончался он полученных ранений.