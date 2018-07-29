Владимир Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ

СЕГОДНЯ 11:26 2018-07-29T11:28:14+03:00

Президент РФ приветствовал экипажи боевых кораблей, которые выстроились на Кронштадтском рейде

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Президент РФ Владимир Путин принимает военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге и приветствует экипажи кораблей, участвующих в торжественных мероприятиях.

Глава государства обошел на катере 12 боевых кораблей, выстроившихся в линию на Кронштадском рейде — из-за своих размеров эти суда не войдут в акваторию Невы, где состоится основная часть парада.

В частности, президент приветствовал экипажи фрегата «Адмирал Горшков», большого десантного корабля «Иван Грен» и судна связи «Иван Хурс», которые недавно пополнили состав флота.

Также Путин поздравил с праздником экипаж подводной лодки «Орел» (проект 949А «Антей») - она стала самым крупным участником парада с водоизмещением 15 тысяч тонн. Лодка пришла с Северного флота вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», водоизмещение которого превышает 11 тысяч тонн.

В конце торжественных мероприятий по случаю Дня ВМФ президент проведет прием, на который приглашен руководящий состав и офицеры флота.

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