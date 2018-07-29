2018-07-29T15:15:55+03:00
Общество

В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Месячная норма по осадкам в Москве исчерпана на 97%, сообщают синоптики
Денис СУХОВ
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В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадковВ московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве и области за прошедшие сутки выпало 47% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте погодного центра «Фобос».

«Сегодня утром метеорологи сняли показания с осадкомеров столичного региона. Итог прошедшей накануне непогоды впечатляет. Так, за минувшие сутки в Москве на ВДНХ зафиксировано 10 мм дождя, в Тушино — 20 мм, на Балчуге — 5 мм. Сразу за МКАД сумма осадков варьировалась от 26 до 44 мм», - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что месячная норма по осадкам в столичном регионе в настоящее время исчерпана на 97%. Впрочем, до конца месяца затяжных дождей в Москве не ожидается, добавили в «Фобосе».

Напомним, суббота, 28 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года. Воздух в городе прогрелся до 31,1 градуса выше нуля. К вечеру на столицу обрушилась сильная гроза с градом, усилившийся ветер повалил несколько деревьев.

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