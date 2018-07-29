2018-07-29T20:37:51+03:00
Звезды

Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель

По словам дипломата, она написала текст под впечатлением от истории, рассказанной ей певицей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действительно является соавтором песни «Сполна» для Кати Лель, и рассказала историю создания композиции.

Как выяснилось, дипломат написала текст после второй в своей жизни встречи с певицей, когда та рассказывала ей «о своей жизни, переживаниях и чувствах». «Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, история Кати Лель «простая и непростая одновременно». «Нет уже ни правых, ни виноватых. Есть горечь утраты, несбывшиеся мечты и огромная надежда на будущее. Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно», - добавила дипломат.

Как призналась Захарова, после этой встречи она не смогла заснуть, а на следующее утро она села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню.

Сполна Катя Лель, автор Захарова М.В..

Кстати, отметим, не секрет, что Мария Захарова пишет стихи. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году Московский кинофестиваль открылся песней, которую дипломат посвятила российским участникам военных событий в Сирии, сражающихся с международным терроризмом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мария Захарова сплясала в Баку под "Цвет настроения синий"

Спикер МИД устроила веселые танцы вместе с Киркоровым, Басковым и Лорак на афтепати «Жары» (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети
«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80
«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта
Число россиян в частных британских школах за три года сократилось более чем на треть
Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных
Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике
«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси