Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель

СЕГОДНЯ 20:32 2018-07-29T20:37:51+03:00

По словам дипломата, она написала текст под впечатлением от истории, рассказанной ей певицей [видео]

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действительно является соавтором песни «Сполна» для Кати Лель, и рассказала историю создания композиции.

Как выяснилось, дипломат написала текст после второй в своей жизни встречи с певицей, когда та рассказывала ей «о своей жизни, переживаниях и чувствах». «Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, история Кати Лель «простая и непростая одновременно». «Нет уже ни правых, ни виноватых. Есть горечь утраты, несбывшиеся мечты и огромная надежда на будущее. Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно», - добавила дипломат.

Как призналась Захарова, после этой встречи она не смогла заснуть, а на следующее утро она села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню.

Сполна Катя Лель, автор Захарова М.В..

Кстати, отметим, не секрет, что Мария Захарова пишет стихи. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году Московский кинофестиваль открылся песней, которую дипломат посвятила российским участникам военных событий в Сирии, сражающихся с международным терроризмом.

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