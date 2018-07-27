Киркоров, Басков, Лорак и Мария Захарова устроили веселые танцы на афтепати «Жары»
Мария Захарова зажгла с Киркоровым, Басковым и Лорак.Елена ЛАПТЕВА
Удивительно, откуда у наших звёзд столько сил! Это зрители на «Жаре» наслаждались многочасовым концертом в день открытия из 75 артистов. А выступающие покорно ждали своей очереди, следя, чтобы не потек макияж (женщины), прически не развалились и концертные костюмы были в надлежащем виде. Плюс, конечно, нервы - всем хотелось достойно выступить. И после такого напряженного ожидания у них еще была энергия на выступления в рамках афтепати открытия «Жары»!
Посиделки традиционно проходили в гостях у Эмина Агаларова в Sea Breeze - туда был приглашён узкий круг друзей, который мог себе позволить расслабиться без посторонних глаз.
Но спокойно посидеть не вышло. Николай Басков и Филипп Киркоров нереально завели толпу, презентовав свой «свежеиспеченный» хит «Ибица», который вышел таким же горячим, как и предыдущий хит поп-короля «Цвет настроения синий», и за два дня возглавил топ iTunes. Артисты вызвали на сцену «всех красивых девушек» - представителя МИД РФ Марию Захарову, Кети Топурию, «диву» Ани Лорак, телеведущую Яну Кошкину, певицу Славу, Согдиану...
К ним присоединился и Григорий Лепс, который не смог остаться в стороне. И вся эта веселая компашка плясала до потери пульса под веселые ритмы «Ибицы», и, конечно же, киркоровского «Цвета настроения».
Мария Захарова танцевала не хуже наших артисток. Но мы не удивлены - однажды она уже покорила нас своим исполнением «Калинки» на саммите Россия-АСЕАН в Сочи, чего уж говорить о современных танцах. Компанию Марии составил Николай Басков, любитель кружить женщин в танце. А вот Филипп «зажигал» в компании Ани Лорак и певицы Славы.
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