2018-07-30T05:20:21+03:00
Политика

«Жалкий информационный вброс»: В Крыму посоветовали Климкину покопаться в истории Украины

Ранее глава МИД Незалежной назвал утверждение Дня принятия Крыма и Кубани в состав Российской Империи «слабостью» России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя недавнее заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу нового праздника в России, посоветовал «незалежному» министру покопаться в истории собственной страны, назвав его запись в Twitter «жалким информационным вбросом».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Климкин написал в своем микроблоге, что принятое Советом Федерации решение 19 апреля отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году – это проявление «слабости» России и «жалкий ход». Якобы Москва ищет оправдания своим действиям, копаясь в истории.

«Господин Климкин лучше бы покопался в своей страшной истории и дал бы объективную оценку тому, что происходило в своё время в стране, особенно на Западной Украине. Безусловно, это жалкий информационный вброс с его стороны», - сказал Юрий Гемпель телеканалу RT.

Он отметил, что подобные заявления Киева говорят как раз о слабости страны, которая, по сути, стала вассалом США.

«Это несамостоятельное государство. И это, по-моему, уже весь мир признал, и Европа в том числе», - подчеркнул Гемпель, добавив, что «сегодня у Европы и, в частности, у Германии открываются глаза на то, что происходит на Украине и с Украиной».

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