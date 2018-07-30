«Жалкий информационный вброс»: В Крыму посоветовали Климкину покопаться в истории Украины
Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя недавнее заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу нового праздника в России, посоветовал «незалежному» министру покопаться в истории собственной страны, назвав его запись в Twitter «жалким информационным вбросом».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Климкин написал в своем микроблоге, что принятое Советом Федерации решение 19 апреля отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году – это проявление «слабости» России и «жалкий ход». Якобы Москва ищет оправдания своим действиям, копаясь в истории.
«Господин Климкин лучше бы покопался в своей страшной истории и дал бы объективную оценку тому, что происходило в своё время в стране, особенно на Западной Украине. Безусловно, это жалкий информационный вброс с его стороны», - сказал Юрий Гемпель телеканалу RT.
Он отметил, что подобные заявления Киева говорят как раз о слабости страны, которая, по сути, стала вассалом США.
«Это несамостоятельное государство. И это, по-моему, уже весь мир признал, и Европа в том числе», - подчеркнул Гемпель, добавив, что «сегодня у Европы и, в частности, у Германии открываются глаза на то, что происходит на Украине и с Украиной».
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