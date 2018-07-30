2018-07-30T09:48:35+03:00
Политика

Депутат Верховной рады оценил новый украинский учебник по географии

По словам Вадима Рабиновича, «нельзя такой бред писать»
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Рады оценил новый учебник по географииДепутат Рады оценил новый учебник по географииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил новый украинский учебник по географии для восьмиклассников.

"Я в шоковом состоянии был вчера — я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям", — заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Он привел в пример заявления про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также информацию о том, что "немцы являются славянизированными германцами".

Депутат согласился лишь с тем, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". При этом отметил, что украинская музыка вряд ли заложила основу европейской музыки.

"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — с иронией добавил Рабинович.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский учебник географии для восьмого класса уже вызвал массовое обсуждение и на Украине, и в России.

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