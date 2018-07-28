Полная чушь!: Пользователи сети активно обсуждают украинский учебник

СЕГОДНЯ 04:00 2018-07-28T04:00:42+03:00

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Неожиданный интерес у пользователей Интернета вызвал учебник по географии для учащихся 8-го класса украинских школ. Внимание на книжку обратил журналист Андрей Манчук, который в Facebook опубликовал выдержки из некоторых статей.

Авторы учебника Петр Масляк и Светлана Капирулина утверждают, что территория Украины не менялась в течение тысяч лет, а ее жители все время занимались земледелием «выращивали рожь и пшеницу, овощи и фрукты» и разводили скот. Были среди древних украинцев и ремесленники, и охотники. Жители Украины обменивались товарами с дальними ближними народами.

«Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мирс, — говорится в учебнике географии.

Масляк и Капирулина также раскрыли тайну происхождения украинской нации. Оказывается, о древних украинцах писали еще античные ученые, а сегодня «некоторые немецкие ученые» считают, что украинцы являются «славянизированными германцами».

«… в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское слово «цибуля» и немецкое zwiebel (лук)», - пишут авторы книги и приводят другие лингвистические примеры.

А еще у украинцев «непреодолимая тяга к звездам», что отражается в их «техническом творчестве, начиная с ракетостроения и освоения космического пространства».

«Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. Наша нация дала человечеству Крылья», — заявляют Масляк и Капирулина.

Учебник был издан в 2016 году и официально рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Пользователи были шокированы такой примитивной трактовкой не только украинской, но и мировой истории. Подписчики Манчука признались, что от содержания этого учебника «запахло КПСС, съездом Пленума ЦК КПСС и решениями внеочередного пленума».

«Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до крещения Руси», — поделился своими впечатлениями другой юзер.

«Если продолжат «исследовать», то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца», — предположили в комментариях.

«Украина, часом, не родина мамонтов?» — интересуется еще один читатель.

Выдержки их учебника назвали полной чушью, а также высказали мнение, что авторы считают детей очень глупыми. Некоторые выразили беспокойство, что найдуться школьники, которые воспримут все написанное за чистую монету.