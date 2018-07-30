2018-07-30T14:22:11+03:00
Происшествия

В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей

Довести задуманное до конца мошенницам помешали полицейские
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обе мошенницы помещены под арестОбе мошенницы помещены под арестФото: Иван ВИСЛОВ
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В московском районе Хамовники были задержаны две женщины, которые пытались обманом заполучить более 870 миллионов рублей, хранящихся на счету в одном из столичных банков. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя отделения одного из банков. Он рассказал, что в учреждение обратились две женщины, у одной из которых на руках был паспорт на имя клиентки организации и нотариально заверенная доверенность на третье лицо, которая позволяет снимать средства со счета. Примечательно, что крупная сумма была переведена гражданкой из одного офиса обслуживания в другой совсем недавно.

Сотрудникам банка такие действия показались подозрительными, и они обратились в полицию. Вскоре оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД РФ по району Хамовники задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет, которые временно проживали в Московском регионе.

"Как установили сотрудники полиции, злоумышленницы, предъявив поддельные документы, обратились в кредитное учреждение, чтобы завладеть денежными средствами с чужого счета", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Приготовление к преступлению и покушения на преступление" и "Мошенничество". Обе подозреваемые помещены под стражу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, накануне заключенные одной из тюрем американского штата Айдахо смогли взломать терминалы электронной системы перевода денег JPay и украли около 225 тысяч долларов.

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