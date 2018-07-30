Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-30T18:45:08+03:00

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Похороны Сергея Шеховцова состоятся в станице Спокойная Отрадненского района Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра "Современник".

"Похоронен Сергей Шеховцов будет у себя на родине, в кубанской станице Спокойная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице учреждения в Facebook.

Там же уточняется, что прощание с российским актером пройдет уже во вторник, 31 июля, на Другой сцене театра "Современник". Начало гражданской панихиды запланировано на 16:00.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 56-летний Сергей Шеховцов умер в понедельник, 30 июля. Смерть настигла артиста, когда он гулял со своей собакой. У мужчины остановилось сердце.

Между тем, россияне могут знать Шеховцова по работам в таких телесериалах, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Жизнь и судьба" и "Кровавая барыня".

Также артист часто сотрудничал с Московским театром. Последние его роли были сыграны в постановках "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".