Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Похороны Сергея Шеховцова состоятся в станице Спокойная Отрадненского района Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра "Современник".
"Похоронен Сергей Шеховцов будет у себя на родине, в кубанской станице Спокойная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице учреждения в Facebook.
Там же уточняется, что прощание с российским актером пройдет уже во вторник, 31 июля, на Другой сцене театра "Современник". Начало гражданской панихиды запланировано на 16:00.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 56-летний Сергей Шеховцов умер в понедельник, 30 июля. Смерть настигла артиста, когда он гулял со своей собакой. У мужчины остановилось сердце.
Между тем, россияне могут знать Шеховцова по работам в таких телесериалах, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Жизнь и судьба" и "Кровавая барыня".
Также артист часто сотрудничал с Московским театром. Последние его роли были сыграны в постановках "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".