Суд арестовал подростка, напавшего на полицейского в центре Москвы
Напавший с ножом на полицейского в центре Москвы подросток был заключен под стражу на срок в два месяца. Такое заявление сделал пресс-секретарь Тверского суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Напомним, что в пятницу, 27 июля, неизвестный юноша напал на командира взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств. Инцидент произошел на Брестской улице, недалеко от посольства Словакии. В результате полицейский получил несколько ножевых ранений в грудь, а самому злоумышленнику удалось скрыться
Благодаря записи с камер видеонаблюдения нападавшего удалось оперативно задержать. Им оказался 17-летний парень. На допросе юноша заявил, что напал на правоохранителя из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанному уже назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несовершеннолетнему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.