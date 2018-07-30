2018-07-30T19:38:00+03:00
Происшествия

Суд арестовал подростка, напавшего на полицейского в центре Москвы

Обвиняемый в посягательстве на жизнь правоохранителя будет находиться под стражей до 27 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Юноша напал на полицейского недалеко от посольства Словакии в Москве. Фото : пресс-служба ГУ МВД России по МосквеЮноша напал на полицейского недалеко от посольства Словакии в Москве. Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Изменить размер текста:

Напавший с ножом на полицейского в центре Москвы подросток был заключен под стражу на срок в два месяца. Такое заявление сделал пресс-секретарь Тверского суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Напомним, что в пятницу, 27 июля, неизвестный юноша напал на командира взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств. Инцидент произошел на Брестской улице, недалеко от посольства Словакии. В результате полицейский получил несколько ножевых ранений в грудь, а самому злоумышленнику удалось скрыться

Благодаря записи с камер видеонаблюдения нападавшего удалось оперативно задержать. Им оказался 17-летний парень. На допросе юноша заявил, что напал на правоохранителя из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений". Задержанному уже назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несовершеннолетнему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники медсестру
СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко
МЧС сможет закрывать торговые центры за нарушение правил пожарной безопасности
Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью
Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября
Вайно назначен главой группы по борьбе с незаконными финоперациями
Лавров объяснил, почему Россия списала странам-должникам $140 млрд
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России