2018-07-30T20:56:06+03:00
Происшествия

Заключенный французской тюрьмы взял в заложники медсестру

К настоящему моменту женщину удалось освободить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина провела в заложниках более трех часовЖенщина провела в заложниках более трех часовФото: REUTERS
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Заключенный тюрьмы, расположенной в коммуне Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции, взял в заложники медсестру, которая работала в психиатрическом отделении исправительного учреждения.

Злоумышленник, вооруженный чем-то похожим на нож, удерживал женщину на протяжении более трех часов, однако ее все же удалось освободить в ходе спецоперации. По словам представителя министерства внутренних дел страны, медсестра не пострадала.

Уточняется, что заключенный, совершивший нападение на сотрудницу тюрьмы, был несколько раз осужден на длительные сроки за насильственные действия, никак не связанные с терроризмом или экстремистской деятельностью, передает BFM.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года похожая ситуация уже происходила в другой французской тюрьме. Тогда 21-летний заключенный учреждения, расположенного в коммуне Вильнокс-ла-Гранд, захватил в заложники одного из надзирателей. Вооруженный вилкой юноша требовал перевести его в другую тюрьму. Тогда заложника удалось освободить путем переговоров.

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