2018-07-30T21:48:13+03:00
Политика

"Это все-таки моё": Песков рассказал о любви к рок-н-роллу

Пресс-секретарь президента РФ признался, что ему очень нравится творчество Макаревича и Гребенщикова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в любви к музыкальному жанру рок-н-ролл. При этом представитель Кремля даже назвал несколько любимых исполнителей.

"Когда [Андрей] Макаревич что-то новое выпускает, когда [Борис] Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это все-таки мое, рок-н-ролл", — рассказал Песков, добавив, что не знает многих современных музыкантов.

По словам пресс-секретаря главы государства, ему также импонирует творчество его друзей Леонида Агутина и Владимира Преснякова, однако им довольно редко удается встречаться из-за плотных рабочих графиков, передает "Авторадио".

Напомним, что накануне стал известен еще один довольно любопытный факт из жизни представителя Кремля. Так, оказалось, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года Песков поспорил с режиссером Тиграном Кеосаяном, что наша сборная не может победить команду Испанию. Такой опрометчивый поступок стоил политику довольно крупной суммы денег, которую он правда до сих пор не отдал своему оппоненту, передает сайт kp.ru.

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