2018-07-31T13:27:56+03:00
Экономика

Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин

По словам бывшего вице-премьера, нефтяники подняли цены на топливо, воспользовавшись сменой правительства
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший вице-премьер РФ Аркадий ДворковичБывший вице-премьер РФ Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен на бензин в стране весной 2018 года. По его мнению, нефтяники подняли цены на топливо, воспользовавшись сменой правительства в течение двух-трех недель.

"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", - сказал Дворкович в интервью РБК.

Он подчеркнул, что не обвиняет кого-то конкретного, а называет объективный фактор. По словам бывшего вице-премьера, нефтяные компании решили реализовать потенциал увеличения цен из-за "небольшой, буквально двух-трехнедельной перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься".

Напомним, в апреле этого года в России резко выросли цены на бензин, прибавив 8% с начала года. Власти объяснили это ростом цен на нефть, из-за чего нефтяные компании нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок, а это привели к увеличению цен на внутреннем рынке.

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