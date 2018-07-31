2018-07-31T13:37:20+03:00
Политика

Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста

Ранее власти ЕС ввели ограничения против шести организаций из РФ, участвующих в строительстве переправы через Керченский пролив
Денис СУХОВ
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Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского мостаКиев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского мостаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) предложило правительству ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста.

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлечённых в процесс незаконного строительства Керченского моста», - говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что предложение уже согласовано с центральными органами исполнительной власти и украинскими правоохранителями.

Как сообщал сайт «КП», ранее Совет ЕС ввел санкции в отношении шести российских организаций, участвующих в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Впрочем, в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма заверили, что европейские санкции никак не повлияют на развитие инфраструктурных проектов на полусотрове.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся всенародный референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова поддержали выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев и власти ЕС продолжают упорствовать в заблуждении, что Крым является украинской территорией.

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