Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, строивших Крымский мост

СЕГОДНЯ 10:18 2018-07-31T10:20:22+03:00

Совет ЕС рассматривает возведение моста через Керченский пролив как «дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»

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Европейский союз пополнил санкционный список шестью российскими компаниями, принимавшими участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС во вторник.

«В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - гласит документ.

В частности, речь идет о таких организациях как ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», и судостроительный завод «Залив».

Введенные санкции предусматривают заморозку активов указанных организаций на территории Евросоюза, а также запрет европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся всенародный референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова поддержали выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев и власти ЕС продолжают упорствовать в заблуждении, что Крым является украинской территорией.