Захарова прокомментировала новые санкции ЕС в отношении России

СЕГОДНЯ 14:05 2018-07-31T14:05:50+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о введении новых санкций Евросоюза в отношении шести российских компаний. По ее словам, такая подрывная политика направлена против жителей Крыма, так как при помощи этих мер Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры", передает ТАСС.

Напомним, ранее во вторник, 31 июля, Евросоюз ввел новые санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста. В Официальном журнале ЕС отмечалось, что в ограничительный список включены еще шесть российских компаний.

В отношении России функционируют экономические, индивидуальные санкции Евросоюза, а также ограничительные меры по Крыму. Шаги были приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией. Сейчас ограничения касаются 155 физических лиц и 44 организаций.