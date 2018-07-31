2018-07-31T14:19:07+03:00
Политика

Россия откроет генконсульство на острове Пхукет

Дипломатическое представительство начнет свою работу уже в 2018 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД РФ откроет генеральное консульство на острове ПхукетМИД РФ откроет генеральное консульство на острове ПхукетФото: EAST NEWS
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На острове Пхукет в Таиланде появится российское генеральное консульство. Дипломатическое представительство начнет осуществлять свою деятельность уже в 2018 году. Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В распоряжении сообщается, что все расходы на открытие и содержание консульства будут покрываться с помощью бюджетных ассигнований, выделенный министерству иностранных дел РФ на текущий финансовый год и плановый период.

Внешнеполитическому ведомству уже поручили установить численность работников нового генконсульства, которая бы находилась в пределах установленного штаба загранучреждений МИД и утвердить расписание.

Напомним, что сейчас российское генконсульство в Таиланде работает в Бангкоке, в Пхукете же находится почетное консульство.

Ранее сайт kp.ru публиковал материал под заголовком "Исповедь гида в Таиланде", который, вероятно, поможет туристам понять, как именно все устроено в этой азиатской стране.

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