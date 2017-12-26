Исповедь гида в Таиланде: "Хорошо, если потеряете только деньги, а не здоровье"

26 Дек. 15:44 2017-12-26T16:20:50+03:00

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Мария С. (имя изменено) в настоящее время работает в Таиланде, на острове Пхукет. До этого была гидом в Турции и Тунисе в той же компании (нам известно название, это крупнейший российский туроператор). Мария говорит, что многие особенности взаимодействия - назовем это так - турфирм и тайских компаний перекочевали именно из Турции. Публикуем рассказ Марии почти без правок. Мы не указываем названия магазинов и имен владельцев, но вся эта информация есть у редакции. Мы можем ее предоставить по запросу туроператоров или надзорных органов, которые выразят желание попробовать навести порядок. Но что-то нам подсказывает, что желающих будет немного. Ведь, судя по рассказу Марии, обман туристов - очень прибыльный бизнес, который большинство участников вполне устраивает.

Собачья работа

Итак, вы купили тур на Пхукет. И как вам кажется, очень-очень дешево и у надежного оператора. Но вы себе даже не представляете, на сколько вам придется переплатить. И хорошо, если потеряете только деньги, а не здоровье.

После того, как вы приземлитесь в международном аэропорту Пхукета, вас встретит наш трансфермен. Кстати, это самая собачья, низкооплачиваемая работа. Спишь по три часа и постоянно приходится трястись в автобусах, встречая и провожая гостей, а получаешь по 500 долларов в месяц. Затем вас привозят в отель, расселяют и объявляют о встрече с вашим отельным гидом. Конечно, вы спуститесь на встречу, ведь вам так интересно узнать о том, что за страна и куда лучше пойти-поехать, что посмотреть. Так вот, если не с нами, то никуда. Мы будем вам предлагать только то, что выгодно нашей компании. И да, мы будем вас запугивать про «опасности» на каждом шагу, «некачественные» изделия и «обман». Чтобы продать вам все тоже самое только в четыре раза дороже. Наша работа продавать, а не делать так, чтобы ваш отдых удался. Если вы не спуститесь на инфо-встречу – мы будем вас недолюбливать. Если вы не купите у нас экскурсии – мы будем вас ненавидеть. А если вы запишитесь на бесплатную обзорную экскурсию и ничего не купите во время нее, мы будем вас презирать.

Проход для иностранцев в одном из храмовых комплексов. Фото Zuma\TASS

“Входной билет” для магазина

Что такое бесплатная экскурсия? Вам кажется, что добрый и щедрый оператор готов раскошелиться на автобус, бензин, водителя и двух гидов? (Не гражданам Таиланда работать гидами запрещено, поэтому на экскурсиях должен присутствовать таец). Не надейтесь. Из достопримечательностей вы увидите только храм Чалонг и смотровую площадку на Кароне. Все! Остальное время (с 9.00 и до 17.00) вы будете ездить по магазинам, которые согласились на наши условия. Вас повезут только туда, куда выгодно нам, то есть в те магазины, которые согласились оплатить все наши требования: «входной билет» для магазина стоит 150-250 тысяч батов (270-450 тысяч рублей) в год - сумма зависит от аппетитов туроператора.

Наша комиссия с ваших покупок составит 45%.

“Чудодейственные пузыри”

Сейчас наша компания работает с несколькими магазинами, которые нам платят. Одна из них - змеиная ферма «Тайко». Недавно на ферме прошли обыски полиции, военных из Бангкока и пхукетской туристической полиции.

Люди в погонах приехали как раз в то время, когда на ферме были туристы. В ходе проверки конфисковали продукции на несколько миллионов батов. И установили, что “чудодейственные змеиные желчные пузыри” (стоимость одной коробочки ”с пузырем кобры” - $80-100) – на самом деле желчные пузыри утят. А те, что побольше (их выдают за питоньи) – уток.

Пилюли с желчью, ядом, костями змей, спасающие вас от всего, только купите, - обычный рыбий жир. Ни на одной змеиной ферме нет никаких документов на продукцию, про IO (в России это ГОСТ) даже не упоминаем, все производится на коленке, а пакуется сотрудниками магазина в подсобке. Соблюдение условий хранения? Не, не слышали. Причем на моей памяти мы возим наших туристов на эту ферму года четыре. И каждый раз каждый автобус оставляет в магазине по несколько тысяч долларов – все ради здоровья.

Крем из плесени

Затем мы поедем в магазин корейской косметики В (по этическим соображениям мы не даем название - Ред.). Там вас еще попросят раскошелиться на несколько сотен долларов. Например, крем для кожи вокруг глаз на основе черной икры стоит $130-150. Очень действенный, когда соблюдаются хотя бы условия хранения. Но вам же никто из консультантов не будет рассказывать о том, что банку с этой самой черной икрой или белужьей только что очищали от плесени внутри и снаружи. Да и не нужно вам это знать.

Вы покупаете коллагеновую маску за $70, которая на самом деле стоит $7. И мы, гиды, вам об этом тоже не скажем, потому что 60% от этих $70 пойдет нашей компании, а мы получим бонусы. Вы все знаете о тайской и корейской косметике и уже покупали, остались довольны? Да, только магазин назывался иначе, скорее всего, А (по этическим соображениям мы не даем название - Ред.)? Точно. Да, мы сами у них покупаем. И да, там дешевле даже для туристов и качество на порядок выше, но они отказались нам платить. Поэтому мажьте на себя плесень и, пожалуйста, не спрашивайте ни про какие сертификаты и соответствия качеству. Их нет. Просто представьте, в какую сумму обойдется таможня с документами корейской косметики, чтобы обеспечить продукцией такой магазин, как “Витамакс” (в сезон, каждый день только наша компания в день привозит по 150-200 человек). Все полулегально и подпольно.

Западные туристы на отдыхе в курортной зоне Сиамского залива в Таиланде. Фото ИТАР-ТАСС/ Андрей Бычков

Зоопарк без лицензии

Далее мы повезем вас на шоу крокодилов. И вы будете смотреть на полудохлых животных (ежемесячно в магазине умирает по 2-3 крокодила и происходит один несчастный случай с дрессировщиком на шоу: укусил за голову или прокусил руку. Крокодилы голодные и озлобленные), а потом вас раскрутят на покупку дешевого ремня по цене самого лучшего. Пару лет назад вы уже были на Пхукете и были довольны своими покупками из кожи крокодила? Об этом, пожалуйста, тоже забудьте. На Пхукете есть только один магазин со всей необходимой документацией. Имеются ввиду сертификаты на товар, лицензия зоопарка – она нужна для того, чтобы содержать крокодилов и показывать с ними шоу легально. Но ее нет даже у пхукетского зоопарка (это отдельная песня, самое жалкое зрелище, какое себе можно только представить). Но мы с чистым и легальным магазином не работаем. Владелец этого магазина (кстати, наш соотечественник) первым открыл на Пхукете магазин и крокодиловое шоу пять лет назад. Пару лет назад он перестал платить дань туроператорам. Он не повысил цены, наличие документов позволяет работать с европейскими и американскими туристами. А нашим остается покупать ремни из клееной кожи крокодила по цене цельного куска.

Латекс? Китайский!

Еще есть латекс… Мы вам будем рассказывать про тайские гевеи, как собирают каучук на плантациях и прочее, прочее, прочее. Да, в Таиланде делают латекс. Только во всех магазинах вы купите китайский латекс. Ничего общего с тайским не имеющий. Это выглядит особенно смешно, когда видишь, как у магазина с латексом выгружают автобусы с китайскими туристами, которые также втридорога покупают китайский шлак. Вообще, русский и китайский турбизнес очень похожи. Вы никогда не увидите, как огромные автобусы везут итальянских или израильских туристов на змеиную ферму или крокодиловое шоу. И не потому, что эти загадочные европейцы вообще ничего не понимают в шопинге на отдыхе. Как раз наоборот, они хорошо разбираются в цене и качестве и знают, что если спросить сертификат, а его не дают, то дело пахнет керосином. Зато наши и китайцы, как стадо баранов, едут, куда везут, едят, что дают. За всю мою практику никто из туристов не поинтересовался о происхождении того, что он покупает.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Если гид ненавидит отдыхающих, зачем он вообще работает в туризме?

Ольга Иванова, PR-директор Объединенной сети турагентств ТБГ и “Горячие туры”:

- У меня ощущение, что автор письма на самом деле не работает в туризме, а просто наслушался баек от знакомых и хочет выставить все в нелицеприятном свете. Часть написанного – правда по сути, но уж очень утрированно по тональности и масштабам. Цель? Возможно, опорочить туроператора либо магазины, если с ними был конфликт, например.

- Что правда, а что нет, по мнению профессионала турбизнеса?

- Туроператоры на всех массовых курортах работают с магазинами-партнерами, куда привозят туристов во время экскурсий – это факт. Даже не российские туроператоры, а принимающие компании на месте. В торговых точках, ориентированных на гостей страны, цены выше, чем в магазинах для местных – тоже очевидно. Не только в Таиланде, во всем мире. Что автор утрирует? Во-первых, если вас привезли в магазин – он точно не самый плохой из всех подобных. Туроператоры выбирают, с кем сотрудничать, у них есть контроль качества. Во-вторых, Таиланд в этом смысле – не Турция. В Турции отпускники чаще всего отдыхают в отелях “все включено” с большой закрытой территорией, многие вообще не выезжают в ближайшие города. Или выезжают на обзорные экскурсии, где времени на другие магазины у них нет, только тот, куда завезли. В Таиланде же путешественники, особенно купившие недорогие путевки, берут отели только с завтраками или с полупансионом, без собственного пляжа. Так что в любом случае они выходят в город, чтобы позагорать на общественном пляже, пообедать, купить продукты. Там же в магазины ходят, сравнивают цены – что мешает покупать там, а не на экскурсии?

Далее – отношение гида и туристов. Да, трансфермены – чаще всего начинающие сотрудники, но оплата и график работы зависят от конкретного туроператора. А работа гида – не только продавать экскурсии. Он должен помогать решать все вопросы во время отдыха, рассказывать, что где находится, поддерживать в случае проблем. Если гид ненавидит туристов, не купивших экскурсию, – это все равно что врач, ненавидящий пациентов, или учитель, ненавидящий учеников. Такие тоже есть, но, к счастью, далеко не все. А если человек сам признается в подобных эмоциях, это как минимум непрофессионально. И хочется задать вопрос – зачем он там работает?

В Таиланд многие россияне ездят по несколько раз, возвращаются из года в год, летают каждую зиму. Если бы их там обманывали на каждом шагу, как описано в письме, - не возвращались бы. Да, есть негативные отзывы, как в любой стране. Кому-то с отелем не повезло, кому-то с экскурсиями.

Что я могу посоветовать, чтобы избежать разочарований? Таиланд – страна, где возможен очень разнообразный отдых. И важно выбрать подходящий курорт и отель именно для вашего вкуса и потребностей. Иначе есть все шансы получить не то, о чем мечтали, и даже испорить отпуск. В Паттайе грязное море – это знают все, кто там бывал. Чтобы купаться в чистой воде, придется ездить на соседние острова. Зато в Паттайе тусовки, шопинг и самые дешевые отели. Остров Пхукет подороже, но там чище море, есть тусовка, не так шумно, как в Паттайе. На островах Краби и Самуи – тишина и красивая природа. В Таиланде есть многолюдные общественные пляжи с платными лежаками, а есть отели премиум-класса с персональными виллами. Я, скажем, люблю северный Таиланд, провинцию Чиангмай – там вообще нет моря, зато есть горы, заповедники и множество буддийских храмов. Все хорошо, но – для разных людей. Если человек, мечтающий о релаксе и море в стиле баунти, прилетит в Паттайю, - конечно, он решит, что Таиланд совсем не то райское место, как ему представлялось.