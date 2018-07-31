2018-07-31T15:20:13+03:00
Происшествия

В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка

В настоящий момент полицейские устанавливают, кем погибшие приходились друг другу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте преступления был обнаружен пистолетНа месте преступления был обнаружен пистолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трое взрослых и пятилетний ребенок были обнаружены мертвыми в одной из квартир двухэтажного кирпичного дома в Нью-Йорке. Тела погибших нашли в понедельник, 30 июля.

Начальник детективного отдела полиции города Дермот Ши рассказал, что речь идет о двух женщинах, одном мужчине и маленьком мальчике. Все они были обнаружены в квартире, расположенной на первой этаже дома.

По предварительным данным, женщины и ребенок погибли в результате огнестрельных ранений. Сам пистолет был обнаружен там же на месте преступления. У мужчины же оказалось перерезано горло.

На настоящий момент правоохранители рассматривают сразу несколько версий случившегося, среди которых убийство. Как сообщает агентство Associated Press, сейчас следователям предстоит установить, как погибшие были связаны между собой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один инцидент со стрельбой произошел накануне в Греции. Там трое залоумышленников открыли огонь по палаточному городку цыган. В результате вооруженного нападения пострадали 13 человек.

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