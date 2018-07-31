В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-31T15:55:23+03:00

Тела двух мужчин были обнаружены во вторник в парке города Эрмстон Фото: REUTERS

Полицейские считают, что смерть этих людей никак не связана с криминалом

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Тела двух человек были обнаружены в одном из парков английского города Эрмстон графства Большой Манчестер. Речь идет о двух мужчинах в возрасте примерно 50 лет.

Известно, что полицейские машины и кареты скорой помощи были вызваны на место инцидента во вторник, 31 июля, около 08.40 по местному времени (10.40 мск). Тела погибших обнаружили недалеко от баскетбольных площадок.

По словам правоохранителей, смерть этих людей не выглядит подозрительно и, скорее всего, не имеет отношения к криминалу. Между тем, по данным газеты Manchester Evening News, район вокруг места происшествия все еще оцеплен.

Расследование случившегося продолжается.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, еще четыре трупа были обнаружены накануне в одной из квартир американского Нью-Йорка. Предварительный осмотр показал, что двое женщин и пятилетний мальчик были застрелены, у мужчины же оказалось перерезано горло.