2018-07-31T18:26:32+03:00
В мире

Суд Николаевской области лишил русский язык статуса регионального

Таким образом был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Статус регионального языка присваивался в том случае, если он является родным для 10% населения регионаСтатус регионального языка присваивался в том случае, если он является родным для 10% населения регионаФото: REUTERS
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Суд Николаевской области лишил русский язык статуса регионального, который присваивается, если язык является родным для 10% населения этой местности. Такое заявление сделали во вторник, 31 июля, в прокуратуре региона.

"Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворен", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, что решение о региональном статусе русского языка было принято Николаевским областным советом еще в 2012 году в рамках реализации украинского закона "Об основах государственной языковой политики". Документ гарантировал национальным меньшинствам (не только русским) предоставление их родным языкам статуса региональных, которые используются на ряду с государственным.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля этого года Конституционный суд Украины признал этот закон, известный так же, как закон Кивалова-Колесниченко, неконституционным.

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