Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным

28 Февр. 15:37 2018-02-28T15:37:39+03:00

Документ предусматривает, что в 13 регионах страны русский и другие языки нацменьшинств получают статус региональных

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Украинский закон "Об основах государственной языковой политики", принятый в июне 2012 года, признан неконституционным. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда (КС) Украины.

Закон "Об основах государственной языковой политики", который называют законом Кивалова-Колесниченко, вступил в силу в августе 2012 года. Документ предусматривает, что в 13 регионах страны русский язык и другие языки национальных меньшинств получают статус региональных — это приравнивает их к государственному языку. Позже некоторые областные и городские советы Украины решили признать русский язык региональным, передает ТАСС.

В феврале 2014 года Верховная рада Украины решила считать этот закон утратившим силу. Через шесть месяцев 57 депутатов Рады обратились в Конституционный суд с предложением дать оценить документ.