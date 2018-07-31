Шойгу: Россия и Япония договорились о взаимодействии в оборонной сфере

СЕГОДНЯ 19:53 2018-07-31T19:53:53+03:00

Направления дальнейшего сотрудничества были определены в ходе переговоров в формате "2+2", которые завершились накануне в Доме приемов МИД

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Россия и Япония определили направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере. Такие результаты были достигнуты главами военных и внешнеполитических ведомств двух стран в ходе переговоров в формате "2+2", которые завершились во вторник, 31 июля, в Доме приемов МИД РФ.

"И в ходе двусторонней встречи с моим японским коллегой господином [Ицунори] Онодэрой, и во время только что завершившихся консультаций с участием министров иностранных дел мы обменялись взглядами на вопросы военной безопасности государств, определили направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере", - сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что обе стороны заявили о необходимости продолжения практики консультаций по линии Генеральных штабов, поскольку этот формат позволяет снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности, в том числе касательно приграничных районов и военно-морской сферы. Так, например, проведенные ранее совместные учения по поиску и спасанию на море были оценены довольно позитивно, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе недавних переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно была поднята тема подготовки встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра островного государства Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума.