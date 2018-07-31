Facebook обнаружил в соцсети попытки повлиять на промежуточные выборы в США

31 Июль 23:31 2018-07-31T23:31:02+03:00

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На промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года, пытаются оказать влияние через социальные сети. Об этом сообщило руководство компании Facebook на слушаниях в американском парламенте.

Как пишет газета The New York Times, специалисты компании выявили скоординированные действия на десятках фиктивных аккаунтах и страницах, через которые предпринимались попытки политического влияния. Из соцсетей Facebook и Instagram были удалены 32 фейковых учетных записи.

Представители компании сообщили конгрессменам и сенаторам, что речь может идти о тщательно спланированной кампании по формированию политических взглядов у пользователей. Они две недели назад впервые обнаружили восемь страниц в Facebook, 17 профилей в Facebook и семь учетных записей в Instagram, которые были созданы в период с марта 2017 года по май 2018 года.

Как пишет издание, каждая из этих учетных записей могла оказывать влияние на более чем 290 тысяч других аккаунтов. Компания Facebook активно сотрудничает с ФБР в расследовании этой деятельности.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что после скандала, связанного с деятельностью британской аналитической фирмы Cambridge Analytica, которая получила доступ к личным данным 85 тысяч пользователей Facebook для оптимизации политической рекламы, соцсеть решила усилисть меры безопасности и отслеживает любую подозрительную деятельность.