ООН поможет расследовать убийство российских журналистов в ЦАР

31 Июль 23:57 2018-07-31T23:57:21+03:00

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Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) получат поддержку от Организации объединенных наций (ООН) в расследовании убийства российских журналистов. Об этом сообщил представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро.

По его словам, полиция международной организации будет помогать местным правоохранительным органам, поскольку из возможностей может оказаться недостаточно, чтобы расследовать это преступление. Монтейро отметил, что у ООН нет полной информации о том, в каком качестве трое погибших находились в ЦАР.

«Мы не можем подтвердить их личности или то, были ли они журналистами. Наш патруль лишь доставил их в госпиталь», - заявил представитель ООН.

Как сообщал ранее сайт kp.ru писал, в ночь на 31 июля недалеко от города Сибю неизвестные боевики открыли огонь по трем мужчинам, при которых позже были обнаружены удостоверения журналистов: публициста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Позже МИД РФ подтвердил, что погибшие действительно являлись российскими гражданами.