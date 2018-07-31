2018-07-31T18:58:06+03:00
Происшествия

МИД РФ подтвердил, что убитые в ЦАР журналисты могли быть россиянами

Посольство нашей страны в Центральноафриканской Республике уточняет данную информацию у местных властей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Застреленные в Центральноафриканской Республике журналисты, действительно, могут являться гражданами России. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян", - сказала дипломат.

По ее словам, в настоящий момент посольство РФ находится в контакте с местными властями с целью прояснения ситуации.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции ЦАР, причиной убийства трех иностранцев могло быть ограбление.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 31 июля, недалеко от города Сибю. Неизвестные боевики открыли огонь по трем мужчинам, при которых позже были обнаружены удостоверения журналистов.

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