Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы

СЕГОДНЯ 00:15 2018-08-01T00:15:30+03:00

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Дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выписался из больницы и вернулся домой. Об этом сам артист сообщил в на своей странице в Instagram.

«Спешу сообщить, что я уже в полном порядке, проблема решена и я счастлив, что у меня так много друзей и доброжелателей. Спасибо Вам всем огромное, такая забота любому придаст море сил», — написал он в соцсети.

Аскольд рассказал, что получил много сообщений от обеспокоенных поклонников с вопросами о проблеме со здоровьем и пожеланиями выздоровления. Он поблагодарил бригаду скорой помощи, которая быстро прибыла к нему, а также врачей и медсестёр хирургического отделения 64-ой московской больницы «за своевременное и качественное лечение, а также, профессиональное и человеческое отношение».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 40-летний укротитель тигров и львов из известной цирковой династиибыл срочно госпитализирован в одну из столичных клиник после катания на водных лыжах. Аскольд Запашный неожиданно почувствовал боль, спазмы в желудке. Врачи предварительно диагностировали панкреатит.