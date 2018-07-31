"Попала инфекция": Эдгард Запашный рассказал, почему его брат оказался в больнице

СЕГОДНЯ 15:57 2018-07-31T16:01:56+03:00

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Семья самых известных в стране дрессировщиков поневоле оказалась в центре новостных сводок с пометкой «Происшествия». 40-летний укротитель тигров и львов из известной династии Запашных был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник после катания на водных лыжах.

Что случилось с 40-летним Аскольдом? По первоначальной информации из неназванных источников, которую распространили СМИ, у младшего из братьев-укротителей диагностирован панкреатит. При чем тут водные лыжи, понять сложно. Ситуацию в эфире Радио «Комсомольская правда» прояснил старший брат Эдгард Запашный.

- По предварительной версии, он вчера весь день провел на водных лыжах, катался на серфинге, развлекался. Скорее всего, какая-то кишечная палочка, инфекция попала в него, - объяснил укротитель. - Утром ему резко стало плохо, супруга вызвала «скорую помощь». Сейчас он находится в больнице. Вряд ли он там проведет ночь. Но десять минут назад я с ним разговаривал, ему капельницу поставили, врачи с ним. Какой-то угрозы жизни нет. Дневное время он пробудет в больнице под наблюдением врачей. Дальше его, скорее всего, отпустят домой. Спасибо за беспокойство. Немножко лишнего нагнали наши желтые СМИ. Даже мы сами не ожидали, что люди из этого будут делать сенсацию. Он катался на территории Москвы с большим количеством наших артистов. Они уже на протяжении почти двух месяцев каждые выходные – у нас выходной в понедельник – ездят туда, катаются. Большое количество видео сняли. Аскольд, стоя на доске, едет по волне и жонглирует булавами, перекидывается булавами.

Тем временем, сам Аскольд, находясь в больнице, уже заявил, что почувствовал боль, спазмы в желудке, но почему — пока вопрос. Диагноз предварительный, Запашный продолжает обследоваться.