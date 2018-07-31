2018-07-31T16:01:56+03:00
Звезды

"Попала инфекция": Эдгард Запашный рассказал, почему его брат оказался в больнице

Укротитель хищников прокомментировал состояние здоровья Аскольда
Петр СИМОНОВВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Братья Эдгард (слева) и Аскольд Запашные на радиостанции "Комсомольская правда".Братья Эдгард (слева) и Аскольд Запашные на радиостанции "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Семья самых известных в стране дрессировщиков поневоле оказалась в центре новостных сводок с пометкой «Происшествия». 40-летний укротитель тигров и львов из известной династии Запашных был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник после катания на водных лыжах.

Что случилось с 40-летним Аскольдом? По первоначальной информации из неназванных источников, которую распространили СМИ, у младшего из братьев-укротителей диагностирован панкреатит. При чем тут водные лыжи, понять сложно. Ситуацию в эфире Радио «Комсомольская правда» прояснил старший брат Эдгард Запашный.

- По предварительной версии, он вчера весь день провел на водных лыжах, катался на серфинге, развлекался. Скорее всего, какая-то кишечная палочка, инфекция попала в него, - объяснил укротитель. - Утром ему резко стало плохо, супруга вызвала «скорую помощь». Сейчас он находится в больнице. Вряд ли он там проведет ночь. Но десять минут назад я с ним разговаривал, ему капельницу поставили, врачи с ним. Какой-то угрозы жизни нет. Дневное время он пробудет в больнице под наблюдением врачей. Дальше его, скорее всего, отпустят домой. Спасибо за беспокойство. Немножко лишнего нагнали наши желтые СМИ. Даже мы сами не ожидали, что люди из этого будут делать сенсацию. Он катался на территории Москвы с большим количеством наших артистов. Они уже на протяжении почти двух месяцев каждые выходные – у нас выходной в понедельник – ездят туда, катаются. Большое количество видео сняли. Аскольд, стоя на доске, едет по волне и жонглирует булавами, перекидывается булавами.

Тем временем, сам Аскольд, находясь в больнице, уже заявил, что почувствовал боль, спазмы в желудке, но почему — пока вопрос. Диагноз предварительный, Запашный продолжает обследоваться.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ученые нашли способ предотвратить облысение
Американские ученые создали близкую по строению к мозгу нейросеть
В Греции собака спаслась от пожара, спрятавшись в каменной печи
Лавров обсудит с главой МИД Японии встречу Путина и Абэ на Восточном экономическом форуме
ФСИН проверит сотрудников исправительных учреждений на знание закона
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
В 2018 году Россию посетят на 15% больше туристов
Воры украли акулу из океанариума с помощью сети и детской коляски
В Италии напали на легкоатлетку Дэйзи Осакуе
"Сговор - не преступление": Трамп прокомментировал обвинения в связях с РФ
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini