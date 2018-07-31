В Москве госпитализировали Аскольда Запашного

СЕГОДНЯ 12:09 2018-07-31T12:09:02+03:00

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В Москве госпитализировали дрессировщика Аскольда Запашного. Как рассказал его брат Эдгар, Аскольд вместе с женой и мамой находится в одной из столичних клиник, пока сложно говорить о диагнозе.

«Ничего серьёзного с моим братом не происходит. Мы оба ехали с ним на работу из разных мест. Брату стало немножко нехорошо. Мы вызвали ему скорую, сейчас вместе с ним его жена и мама», - рассказал Эдгар Запашный радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что выступления цирка Запашных отменяться не будут.

«Пока я не вижу никаких симптомов того, что завтра нужно будет отменить спектакль. Даже если вдруг моего брата решат оставить в больнице, то представление вс равно не будет отменено. У нас есть варианты, когда мы можем работать с братом по одному», - добавил дрессировщик.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Аскольд Запашный был госпитализирован с панкреатитом.