Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения
Власти Китая пообещали принять ответные меры, если США введут новые торговые ограничения в отношении КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Киатя Гэн Шуан.
"Если США примут меры, способствующие эскалации ситуации, мы будем вынуждены принять контрмеры для защиты наших прав и интересов. Китайская позиция в этом вопросе ясная, открытая и неизменная. Шантаж и давление со стороны США никогда не будут работать в отношении Китая", - сказал Гэн Шуан.
Он отметил, что давление на торговлю со стороны Вашингтона не принесет результатов. При этом, по словам дипломата, Китай всегда выступал за диалог в решении торговых вопросов.
"Китай приложил большие усилия (в урегулирование обстановки на Корейском полуострове). По факту, Китай и США поддерживают тесное взаимодействие и координацию в этом вопросе", - добавил Гэн Шуан, передает агентство Reuters.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предположение, что КНР намеренно создает проблемы Вашингтону в ведении переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Также появилась информация, что США могут повысить пошлины на импортируемые из Китая товары.