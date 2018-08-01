Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-01T13:42:25+03:00

По словам главы МИД КНР, страна всегда выступала за диалог в решении торговых вопросов

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Власти Китая пообещали принять ответные меры, если США введут новые торговые ограничения в отношении КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Киатя Гэн Шуан.

"Если США примут меры, способствующие эскалации ситуации, мы будем вынуждены принять контрмеры для защиты наших прав и интересов. Китайская позиция в этом вопросе ясная, открытая и неизменная. Шантаж и давление со стороны США никогда не будут работать в отношении Китая", - сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что давление на торговлю со стороны Вашингтона не принесет результатов. При этом, по словам дипломата, Китай всегда выступал за диалог в решении торговых вопросов.

"Китай приложил большие усилия (в урегулирование обстановки на Корейском полуострове). По факту, Китай и США поддерживают тесное взаимодействие и координацию в этом вопросе", - добавил Гэн Шуан, передает агентство Reuters.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предположение, что КНР намеренно создает проблемы Вашингтону в ведении переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Также появилась информация, что США могут повысить пошлины на импортируемые из Китая товары.