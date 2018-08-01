США могут увеличить пошлины до 25% на импорт китайских товаров

СЕГОДНЯ 07:52 2018-08-01T07:52:48+03:00

Ранее на импорт китайских товаров были запланированы пошлины на уровне 10% на сумму $200 млрд

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Власти США предложат увеличить пошлины на импорт китайских товаров и услуг до 25% с запланированных ранее 10% на сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленные источника.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп предлагал ввести пошлины в размере 10% на расширенный перечень товаров и услуг. Но в администрации советуют поднять уровень пошлин до 25%. По данным агентства, заявление об этом может быть обнародовано через несколько дней.

Один из источников подчеркнул, что решение о повышении пошлин еще подлежит дополнительному согласованию.

Напомним, в июне этого года Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, обвинив Пекин в краже американской интеллектуальной собственности. Власти КНР выразили протест, назвав эти меры нарушением норм ВТО. В ответ с 6 июля Китай ввел 25-процентные пошлины на американские товары на 34 млрд долларов.