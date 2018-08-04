Путин подписал закон об изучении родных языков

СЕГОДНЯ 06:42 2018-08-04T06:55:48+03:00

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Президент России Владимир Путин в четверг, 3 августа, подписал закон об изучении родных языков. Родители смогут выбрать для своих детей в детсадах и школах, программа которых включает предмет «Родной язык», конкретный родной язык, в том числе русский.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации говорится, что изменения вносятся в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании».

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка», - гласит новая часть Статьи 12.

Законопроект был принят Госдумой 25 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля. Причем, как писал сайт kp.ru, он вызвал настолько неоднозначную реакцию, что депутаты для разрешения споров даже создали специальную группу по доработке документа.