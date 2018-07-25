Родители смогут выбрать в школах родной язык для своих детей

СЕГОДНЯ 20:57 2018-07-25T21:12:39+03:00

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о родных языках. В школах, программа которых включает предмет «Родной язык», можно будет выбрать конкретный язык, в том числе русский, как родной. В этом главное новшество.

«Федеральные образовательные стандарты обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, - говорится в документе. - Также закрепляется свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ».

Язык, который будут изучать школьники, выберут их родители. Им нужно будет подать заявление при приеме или переводе детей на программы в детсадах или школах. Кроме того, русский язык останется обязательным для обучения в школах как государственный.

- Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным, - рассказал журналистам председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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Рекламные паузы на телевидении станут длиннее

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который коснется всех телезрителей страны. Максимальную продолжительность рекламы в телепрограммах разрешено увеличить с предельных 9 минут в час до 12 минут.

Но, как говорится в документе, запрещается реклама алкоголя, оружия, лекарств, экстремальных игр и казино. Также рекламу запретят в детских и образовательных передачах.

Напомним, все законопроекты, принятые Госдумой, должны еще быть утверждены в Совете Федерации и подписаны президентом. Лишь после этого они станут полноценным законом.