Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-04T12:48:05+03:00

По мнению депутата Верховной Рады Юрия Павленко, грядущей осенью Киев может не справиться со своими социальными обязательствами

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Повышение потребительских цен на газ может привести Украину к дефолту. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

По его словам, сейчас на Едином казначейском счете осталось менее 2 млрд гривен и правительство продолжает урезать расходы на различные социальные программы, которые касаются самых уязвимых категорий граждан.

Повышение цен на газ потребует от государства дополнительных субсидий.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадают очень много людей и семьи ещё больше обеднеют», - заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Павленко считает, что в конечном итоге такая ситуация может привести к дефолту.

Напомним, повышение внутренних тарифов на газ остается одним из самых острых вопросов для Украины, а также главным условием МВФ для предоставления Киеву очередного транша экономической помощи.

С 2016 года внутренние украинские цены на газ для населения должны были привязать к рыночной стоимости импортного топлива, однако до сих пор Киев сдерживал рост тарифов, опасаясь социального взрыва.